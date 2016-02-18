Калининград, 18 февраля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Мэр литовского города Клайпеды Витаутас Грубляускас, находясь с рабочим визитом в Калининграде, прокомментировал демонтаж памятника Ивану Черняховскому в Польше.

polskieradio.pl Демонтаж памятника Ивану Черняховскому в Польше

«Моя личная позиция — памятники не виноваты в том, в чём их обвиняют, — заявил он корреспонденту ИА REGNUM. — Я, конечно, знаю генерала Ивана Черняховского, читал о нём много ещё в школе, тем более мой брат служил в Советской армии в 80-е годы в городе Черняховске здесь, в Калининградской области».

«По моему глубокому убеждению, Клайпеда является отличительным примером того, как люди с разными взглядами, предпочтениями находят общий язык, — подчеркнул Витаутас Грубляускас. — Клайпеда была тем городом в Литве, где в самые напряжённые годы — 90-е — люди сумели найти политическое решение мирным путём».

«За памятниками советским солдатам в Клайпеде ухаживают самоуправление, совет ветеранов и другие организации. Делить чужих и своих — таких даже мыслей нет, — подчеркнул мэр. — Если в Клайпеде будут стоять неухоженные памятники, то это будет неудобно для всех — и для властей, и для гостей».

Напомним, сегодня, 18 февраля, исполнился 71 год со дня гибели генерала Ивана Черняховского, освобождавшего Польшу и Литву от немецко-фашистских захватчиков.

ИА REGNUM уточняет, что мэр Клайпеды Грубляускас подписал с главой Калининграда Александром Ярошуком соглашение о сотрудничестве между двумя муниципалитетами.