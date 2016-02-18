Москва, 18 февраля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Линия, которую проводит президент США Барак Обама в отношении Сирии, теряет поддержку среди американских политиков. Свержение президента Сирии Башара Асада обернётся захватом САР террористами «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России). Об этом написал в своём Twitter председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Пушков пояснил, что не только кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, но и его соратник по партии и конкурент на выборах Тед Круз не согласны с политикой Обамы.

«К Трампу присоединился Круз: если США свергнут Асада, то ИГ захватит Сирию. У курса Обамы всё меньше поддержки. Пробуждение здравого смысла», — сообщил Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Трамп заявил, что действия РФ в Сирии, направленные на избавление страны от «Исламского государства» (ИГ), нельзя не поддерживать. Он также сказал, что, хотя президент Сирии Башар Асад и не нравится ему, но оппозиция может быть хуже Асада.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля кандидат в президенты США от Республиканской партии, сенатор от штата Техас Тед Круз в ходе встречи с избирателями в городе Гринвилл (штат Южная Каролина) заявил, что США необходимо в Сирии бороться с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), а не заниматься свержением президента страны Башара Асада.