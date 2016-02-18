Москва, 18 февраля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об исключении из состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Анатолия Кучерены, Михаила Терентьева, Алексея Пушкова, Иосифа Дискина, Елены Николаевой, Елены Тополевой-Солдуновой и Владимира Шапошникова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отметим, что данные изменения связаны с введенным в ноябре прошлого года запретом на совмещение членства в СПЧ со статусом депутата Госдумы, сенатора или члена Общественной палаты.

Новый документ вступает в силу со дня его подписания.