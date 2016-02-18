Балашиха, Московская область, 18 февраля, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Жители подмосковной Балашихи устали жить в каменных джунглях без необходимой инфраструктуры и требуют перемен. Вместо обещанных школ жители микрорайона «Новое Измайлово» получили торгово-логистический комплекс, а вместо поликилиники — платный медицинский центр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам местного активиста Владислава Наганова, в микрорайоне произошел инфраструктурный коллапс. Пять лет назад при покупке жилья в новом микрорайоне Балашихи жителям обещали строительство социальных объектов, однако спустя время на месте гаражей, поликлиник и школ появились совершенно другие строения.

«На что рассчитывали люди, покупая квартиры в этом жилом комплексе — те самые две школы, многоуровневые гаражи более чем на 7 тыс. машиномест, объездная автомобильная дорога. Прошло некоторое время и оказалось, что второй школы не будет. А будет вместо неё торгово-логистический комплекс. Вместо поликлиники — получайте платный медицинский центр. Никаких многоуровневых гаражей, естественно, и в помине нет. Выкручивайтесь сами. Зато квартир — на 26 тыс. кв. м. больше. Правда, надо отметить, что половина ещё не заселена. Вот весело-то станет, когда заселятся все» — отмечает активист в своем ЖЖ.

Как корреспонденту ИА REGNUM пояснил другой активист Олег М., перед жителями не стоит как основной задачи найти виновных, граждан намного больше волнует вопрос выживания без необходимой социальной инфраструктуры.

«Изначально был план, который всех устраивал и по которому люди покупали квартиры. Потом нас кинули в 2013 году. В одностороннем порядке был взят и изменен план. Поменяла администрация, но я не ставлю цели найти виновных. Здесь нужно разбираться комплексно, так как той администрации, которая там была, ее уже нет. Вопрос — как жить дальше? Есть проблема», — подчеркнул собеседник агентства.

Отметим, что жители микрорайона также жалуются на саму деятельность логистического центра — склады и рынок располагаются вблизи школы и жилого массива, которые работают ежедневно без остановки.

«Что требуют обманутые жители? Люди покупали жилье в микрорайоне, как в плане 2011 года, заверенного администрацией Балашихи! Реализации всех заявленных в плане микрорайона 2011 года планов — социальных объектов, дорожной сети, паркингов, элементарного соблюдения права граждан на благоприятные нормы жизни и соблюдения законодательства федерального и регионального», — заключил Олег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам губернатора области Андрея Воробьева, в Балашихе введен мораторий на новое строительство, так как там отмечается нехватка поликлиник, детских садов и школ.