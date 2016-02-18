Якутск, 18 февраля, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Общественность республики обеспокоена принятием Государственной думой в первом чтении проекта федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе» с нарушением действующего правового порядка. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила общественная палата Якутии в своей резолюции по итогам прошедшего недавно заседания, на котором обсуждался проект закона. Сформулированные по итогам этого собрания официальные выводы общественников опубликовал в своем блоге депутат Госсобрания республики Иван Шамаев.

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В Общественной палате Якутии напоминают, что согласно постановлению правительства РФ № 851 от 25.08.2012 г. проекты федеральных законов, касающиеся прав граждан, должны до внесения в Госдуму проходить общественные обсуждения. Однако не смотря на то, что закон о выделении всем желающим дальневосточных гектаров затрагивает конституционные права народов, проживающих на территории Якутии, законопроект в регионе официально не обсуждался, отмечается в резолюции. Общественники уверены: «Только недровые богатства Якутии могут служить реальным стимулом переезда в нашу республику — 1 га земли Якутии становится «чубайсовским ваучером» и началом приватизации земли с переходом на приватизацию полезных ископаемых России».

Беспокойство общественников также обусловлено тем, что в настоящее время территория Республики Саха (Якутия) разведана всего лишь на 5−15%, и подземные богатства России закрыты для рынка, но геологоразведочная информация может попасть в руки частных лиц и компаний не только внутри страны, но и за рубежом. «Пользуясь данным законом и геологоразведочной картой, они могут сами или через подставных лиц бесплатно получить земельные участки, оформить их в собственность или купить на вторичном рынке, затем внести необходимые поправки в действующее федеральное законодательство. Недровые богатства России окажутся в руках коррумпированных лиц, имеющих доступ к геологоразведочным картам. Следует усилить государственный контроль над идентификационными данными заявителя, чтобы исключить коррупциогенность в механизме реализации закона» — подчеркивается в сформированном по итогам слушаний документа.

В Общественной палате республики отмечают, что раздача земли в частную собственность предполагает действие вторичного рынка. «В условиях экономического кризиса, безработицы, низкого заработка сельских жителей, бесплатно розданные земли со временем будут проданы за копейки и перейдут в собственность финансовых структур за невозвращенные кредиты, — говорится в резолюции. — Без сельскохозяйственных земель и лесного фонда коренным народам в условиях рынка не выжить. На Севере земли сельскохозяйственного назначения не должны продаваться и служить залогом под кредиты, а должны регулироваться специальным законом, соответствующим содержанию ст. 9 Конституции РФ, п.1 которой гласит, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов на соответствующей территории».

Внимание в резолюции также акцентируется на том, что главная цель закона — закрепить местное население и привлечь на Дальний Восток граждан с других территорий России — в Якутии неактуальна. «Население Якутии стабильно увеличивается за счет естественного роста и миграции, вдобавок растут безработица и неполная занятость в условиях кризиса. Социальная инфраструктура не соответствует достойному качеству жизни. Более половины жилого фонда находится в аварийном состоянии и не обеспечена элементарным благоустройством — туалеты во дворе при — 50−60º С. Появилась угроза закрытия 268 медицинских учреждений из действующих 289 из-за игнорирования Минздравом РФ региональных особенностей расселения на территории Якутии. Северные льготы в настоящее время действуют в основном на государственных предприятиях и учреждениях. В итоге уровень средней заработной платы в Якутии, за исключением добывающих предприятий, намного ниже, чем в европейской части страны. При этом многократно повышены стоимость электроэнергии, топлива, транспортные затраты и, соответственно, высока себестоимость производимой продукции. В этих условиях предполагаемое привлечение трудовых ресурсов за 1 га земли из других регионов страны в Якутии невыполнимо», — аргументирует свою позицию Общественная палата.

Составители документа отмечают, что в законопроекте не учтены природно-географические и этнодемографические особенности, уникальность и повышенная уязвимость экосистем субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, в частности, Якутии. «Хотя территория Республики Саха (Якутия) значительна по площади (более 3 млн. кв. км), но доля земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, особенно для земледелия и животноводства, крайне мала и составляет 0,6% территории республики. Эти земли разбросаны по долинам рек и по лугам вокруг озер. Для коренных северных народов эти территории дороже золота, алмазов и являются непременным условием жизни и основой для будущих поколений».

Представители Общественной палаты задают в резолюции заместителю Министра развития Дальнего Востока Сергею Качаеву ряд вопросов, возникших по итогам беседы с ними. Общественников интересует, за счет какого бюджета будут помогать людям, желающим переехать в ДФО; почему для переселенцев готовы разработать комплекс мер поддержки, а издавна проживающим на этих территориях жителям не помогают; как в проекте отражено то, что дальневосточникам дадут на оформление своих земель столько времени, сколько нужно?

Участвовавшие в общественных слушаниях по законопроекту якутяне просят перед тем, как начать раздавать земли, предоставить республике дополнительное время для изучения мнения населения и перенести срок рассмотрения во втором чтении этого документа Госдумой на осеннюю сессию. Жители Якутии также считают необходимым провести общественные слушания на территориях расселения коренных народов Дальнего Востока и организовать парламентские слушания в Госдуме с широким привлечением общественных организаций, действующих на территории субъектов Дальневосточного федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, якутское общественное движение «СИР» (Земля) готовит проведение в республике референдума, на который планируется вынести вопрос о бесплатной раздаче больших участков земли по закону о дальневосточном гектаре. Избирательную комиссию региона общественники уже поставили в известность, письменно сообщив, что в Якутии будет создана инициативная группа, которая займется подготовкой заявки на проведение референдума.