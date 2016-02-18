Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Реальный тюремный срок получили участники банды, похитившей арматурный прокат с территории Таганрогского морского торгового порта. Суд приморского города приговорил Александра Морозова, Дмитрия Рындина, Дмитрия Клименко и Анатолия Семилуцкого к двум годам и одному месяцу заключения. Об этом ИА REGNUM 18 февраля сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

ru.wikipedia.org Морской порт

Служители Фемиды установили, что действовали похитители в составе преступной группировки. Совершили злодеяние четверо приятелей в июне 2013 года. Стоимость похищенного оценена в 4 млн рублей. Гособвинение поддержал представитель Таганрогской транспортной прокуратуры.

Оказавшейся на скамье подсудимых банде инкриминировалось совершение преступление по п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой».

Главарь банды Александр Морозов помимо лишения свободы заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей.