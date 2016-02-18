Санкт-Петербург, 18 февраля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу 18 февраля обнародовал результаты анализа проб из обводного канала вокруг полигона химических отходов «Красный Бор». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, жидкость в канале содержит токсичные вещества.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, среди которых алюминий — в 4,3 раза, железо — в 5,1 раза, а биологическое потребление кислорода, которое определяет количество органических загрязняющих веществ в воде, превышено в 2,5 раза.

Эти показатели сами по себе некритичны, отмечают в Росприроднадзоре, однако объемы воды из канала опасны для окружающей среды. Загрязнен и обводный канал полигона, который предназначен для сбора ливневых и талых вод: инспекторы природоохранного ведомства обнаружили, что жидкость в обводном канале токсична.Таким образом, Росприроднадзор рекомендует предприятию отказаться от мысли сбрасывать стоки из каналов за пределы своей территории.

Кроме того, Росприроднадзор обвиняет полигон в нарушении требований обращения с отходами. Административное дело по этому поводу также было возбуждено по результатам выезда на территорию «Красного Бора» 4 февраля. Наличие нарушений природоохранного законодательства на полигоне одновременно проверяют прокуратура Санкт-Петербурга и прокуратура Ленинградской области. Надзорным ведомством Петербурга сообщено о целом ряде экологических нарушений, а также возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на сумму в 17 млн рублей.

Корреспондент ИА REGNUM разобрался в том, что же происходит на полигоне «Красный Бор», и узнал у экспертов, есть ли у Петербурга и Ленобласти время до начала отравления жителей и окружающей среды.

Международная пороховая бочка

СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» функционирует в Тосненском районе Ленобласти в 60 км от Петербурга. Это хранилище для более чем 2 млн тонн токсичных промышленных отходов, в том числе и первого класса опасности. Пять из 65-ти так называемых карт (хранилищ) с ядовитым содержимым открыты и подвержены атмосферным осадкам. По мнению ряда экологов, глина, в которой вырыты котлованы, пропускает яды в подземные воды, затем они попадают в водоемы, в том числе в Неву, являющуюся главным источником питьевой воды для Петербурга.

В декабре 2015 года, после нескольких временных запретов, суд Тосненского района бессрочно запретил полигону принимать новые отходы, так как срок его лицензии давно истек, а Росприроднадзор выявил многочисленные нарушения в обращении с отходами. Таким образом, «Красный Бор» уже два года является резервуаром для большого количества токсичных веществ. При этом, полигон, являющийся унитарным предприятием, лишился возможности заработать на приеме новых отходов и возместить собственные долги. Организационные препятствия мешают экстренному решению проблемы. А экологи с каждым паводком или усиленными осадками бьют тревогу: что если случится протечка?

На этой пороховой бочке сидят не только Петербург и Ленобласть. С 1993 года полигон числится в списке «горячих точек» Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря. Европейцы обеспокоены тем, что в случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.

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В этом году потепление пришло в 47-ой регион еще до начала февраля. Талые воды хлынули в карты и обводные каналы полигона, угрожая перелиться за пределы «Красного Бора». Недобрые вести дошли до соседей. Институт окружающей среды Финляндии Syke немедленно обратился за объяснением ситуации к петербургским властям, где иностранных экспертов заверили: утечек с полигона в Неву и Финский залив не замечено. Но директор Syke Сеппо Реколайнен считает, что риски велики, и проблема «Красного Бора» требует скорейшего решения.

Отравление малыми дозами

В конце января глава предприятия «Полигон «Красный Бор» Виктор Колядов обратился к местным властям с просьбой объявить на полигоне чрезвычайную ситуацию. По его словам, из-за таяния снега жидкость из открытых карт выливается через край. Обводной и магистральный каналы почти доверху заполнены водой, которую сдерживает закрытая шандора с новым и надежным запорным механизмом. Сбросить эту воду просто так нельзя: эксперты Росприроднадзора подтвердили, что в нее попали токсины из карт полигона. Получается, если уровень воды поднимется выше шандоры, возникнет экологическая катастрофа.

Представители петербургского комитета по природопользованию утверждают, что слухи о чрезвычайной ситуации в «Красном Бору» сильно преувеличены. «На сегодняшний день вода в канале выше обычного уровня, но запас достаточный», — сообщил врио заместителя председателя комитета Игорь Березин. Он также рассказал о подготовке запуска системы очистных сооружений, чтобы «откачать и очистить воду из канала и выпустить ее за пределы полигона». Если учесть производительность очистных механизмов всего 20 кубометров в час, то можно понять, что процесс этот — небыстрый. К тому же, сооружения работают только при положительной температуре воздуха. Таким образом, вся вода, что скопилась на территории «Красного Бора», на данный момент не может быть выпущена за его пределы. Но рано или поздно карты и каналы заполнятся доверху. И что тогда?

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Экологи уверены, что через подземные течения токсичные вещества давно уходят в Неву выше водозабора питьевой воды для Петербурга. СПб ГУП «Водоканал» тщательно выполняет свою работу и не пропускает в дома петербуржцев воду с превышенными ПДК вредных веществ. Однако, как считают некоторые наблюдатели, в контрольный перечень предприятия просто не включены многие токсиканты, хранящиеся в «Красном Бору».

Возникшая в результате февральской оттепели ситуация привлекла к полигону повышенное внимание СМИ и властей. Но это только одна, сезонная проблема «Красного Бора». Экологи уверены, что положение дел уже несколько десятилетий носит чрезвычайный характер, только эта катастрофа никому не видна. «Заражение малыми дозами химических веществ — это процесс постепенный, поэтому все закрывают на него глаза. Но на полигоне хранятся супертоксиканты, даже низкая концентрация которых способна вызвать необратимые изменения в организме», — утверждает Семен Гордышевский, председатель правления НП «Экологический союз» Санкт-Петербурга.

Для обезвреживания «бомбы замедленного действия» необходимы срочные меры очистки и рекультивации полигона. Так как очистные сооружения не в состоянии быстро справиться с объемами «Красного Бора», требуются более совершенные механизмы. Обеспечение полигона техникой стоит больших денег, и само предприятие такого себе позволить не может: как уже говорилось, из-за запрета на прием новых отходов оно лишилось заработка.

Кому платить по счетам

В бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год предусмотрены средства на «поддержание безопасного функционирования гидротехнических сооружений полигона» в размере 51 млн рублей. На эти деньги будут осуществляться регламентные работы, мониторинг состояния окружающей среды, содержание основных средств, охрана территории.

Но этих субсидий города для полного решения проблемы недостаточно. Долги предприятия, как и его угроза для окружающей среды, растут. По официальным данным, кредиторская задолженность ГУПП «Полигон «Красный Бор» составляет около 95 млн рублей. В эту сумму не входит задолженность по зарплатам, о которой сообщали СМИ. Правда, руководство полигона утверждает, что она уже полностью ликвидирована. В пресс-службе комитета по природопользованию корреспондента ИА REGNUM также заверили, что зарплаты нынешним сотрудникам выплачиваются регулярно.

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Опасной территории необходим не только постоянный штат квалифицированных работников, но и средства на рекультивацию. Чтобы начать финансирование, эксперты предлагают изменить правовую форму полигона с «государственного унитарного предприятия» на «государственное казенное учреждение». Тогда территория полигона полностью перейдет в ведение правительства Петербурга, которое будет обязано заложить в бюджет финансирование «Красного Бора» и средства на выведение его из эксплуатации.

На днях вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский поручил комитету по природопользованию в кратчайшие сроки определить организационно-правовую форму полигона: останется ли он государственный унитарным предприятием, станет государственным казенным учреждением или будет передан в управление другому государственному учреждению. Решение должно быть принято до 1 марта текущего года.

Своей главной целью руководство комитета по природопользованию назвало поиск лучшего способа рекультивации полигона с применением наиболее безопасных технологий. Чтобы этот поиск, наконец, привел к нужному результату, требуется команда экспертов из юридической, технической и научной областей.

Под депутатским и общественным контролем

К общественному контролю за ситуацией недавно подключились депутаты Законодательного собрания Петербурга. В состав межведомственной комиссии по полигону «Красный Бор» делегировано пять депутатов. «Мы окажем политическую поддержку и обеспечим открытость вопроса, — поделилась планами с корреспондентом ИА REGNUM депутат Елена Киселева. — Также очень важно наладить оперативную связь с директором полигона и вице-губернатором Дивинским».

Долгосрочной проблемой «Красного Бора» является отсутствие проекта перерабатывающего завода, хотя разговоры о его постройке и даже выделения средств на разработку техзаданий начались еще в 2000-х годах. Депутат Заксобрания Игорь Коровин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что намерен держать вопрос о заводской установке на особом контроле.

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Первое заседание расширенного состава межведомственной комиссии состоялось 16 февраля. Планируется, что в обсуждении вновь примут участие эксперты-экологи. У них уже имеются свои версии путей выхода из опасного положения, а также планы дальнейших действий. Юрий Шевчук, председатель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест», отмечает, что «Красным Бором» тема промышленных отходов в Петербурге и Ленобласти не ограничивается. «Новых отходов у нас образуется немного, около семи-восьми тысяч тонн в год. Но все же под их переработку стоит определить отдельные установки, — считает специалист. — Построенному в будущем заводу для утилизации отходов «Красного Бора» и без этого хватит работы на десятки лет».

В свою очередь, Семен Гордышевский уверен: пока власти открыто не признают, что полигон давно загрязняет окружающую среду города и региона, ситуация не сдвинется с мертвой точки. «Врач при постановке опасного диагноза не боится посеять панику: он разрабатывает алгоритм лечения и делает все возможное для выздоровления пациента, — проводит параллели эксперт. — Нам тяжело признать, что в течение тридцати лет ситуация была запущена катастрофически. Однако здравый смысл должен восторжествовать, и тогда общими силами мы решим сложившуюся проблему».