Москва, 18 февраля, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Российские СМИ 18 февраля сообщили о том, что в Великобритании обнаружен ранее неизвестный рассказ Артура Конана Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе. При этим сослались на сообщение годовалой давности.

Яндекс.Новости Сюжет 18 февраля 2016 года

В британских СМИ действительно сообщали о такой находке — 21 февраля 2015 года. ИА REGNUM сообщало, что находка принадлежит восьмидесятилетнему историку Уолтеру Эллиотту.

Он нашел издание, считавшееся утерянным, под грудой книг у себя на чердаке. «Если авторство рассказа подтвердится, он станет первым ранее не известным рассказом Конан Дойля, обнародованным за последние 80 лет», — сообщало ВВС.

Рассказ из 1300 слов под названием «Sherlock Homes: Discovering the Border Burghs and, by deduction, the Brig Bazaar», напечатанный на 48 книжных страницах, был опубликован в 1904 г.

В ряде СМИ эта новость была подана от 18 февраля, свидетельствует сюжет на портале «Яндекс.Новости». Так, большинство изданий сослались на материал информационного агентства ТАСС, опубликованный 21 февраля 2015 года.

Тогда, по данным ВВС, было принято решение выставить книгу в местном музее в Селкирке.

Конан Дойль — английский писатель (по образованию врач), автор многочисленных приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и юмористических произведений. Создатель классических персонажей детективной, научно-фантастической и историко-приключенческой литературы — гениального сыщика Шерлока Холмса, эксцентричного профессора Челленджера, бравого кавалерийского офицера Жерара.

Со второй половины 1910-х гг. и до конца жизни — активный сторонник и пропагандист идей спиритуализма.