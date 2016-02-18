Токио, 18 февраля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Японский автомобильный концерн Toyota Motor отзывает с мировых рынков 2 миллиона 873 тысячи своих машин, сообщает Reuters.

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Такое решение принято после выявления недостаточной надежности формы металлического каркаса сиденья. По мнению специалистов концерна, существующая форма может привести к повреждению ремней безопасности при аварии.

В отозванных автомобилях будут проведены работы по добавлению к каркасам изоляционного покрытия, предотвращающего подобные повреждения ремней.

Отзыву подлежат машины, произведенные с октября 2005 года по январь 2016 года, в том числе кроссоверы Vanguard и RAV4.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отзыве автомашин компании Toyota Motor в США.