Вологда, 18 февраля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Авария произошла накануне около 8 вечера у административного здания на улице Предтеченской. Здесь, прямо на стоянке, столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и «Тойота Королла», за рулем которой был руководитель фракции КПРФ Заксобрания Вологодской области Александр Морозов. Интересно, что «семеркой» управлял местный общественник Кирилл Панько, выдвигавшийся два года назад на пост главы Вологды от партии «Коммунисты России». Панько рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что, по его мнению, депутат в момент ДТП был нетрезв.

Александр Морозов в машине ДПС

«Я ехал, не заметил машину и как-то у нас столкновение произошло. Потом я увидел, что из машины выходит депутат Законодательного Собрания области Александр Морозов. По моим ощущениям он был пьян, от него исходил устойчивый запах алкоголя», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Кирилл Панько.

Кирилл Панько рассказал, что в аварии у его машины поврежден правый бок. Пару вмятин в ДТП получила и машина депутата.

Лидер вологодских коммунистов не стал давать никаких комментариев. Сотрудники ДПС, прибывшие на место ДТП, пригласили его в свою машину, где попросили подуть в алкотестер.

«Один из водителей находился с признаками алкогольного опьянения. Не знаю, что он депутат, корочки он нам не показывал. С его слов он работает в заксобрании. Алкотестер у него показал 0,261 мг на литр выдыхаемого воздуха», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM лейтенант Сергей Сотский.

Сам Александр Морозов отказался признать показания алкотестера и согласился пройти медосвидетельствование в наркологическом диспансере, куда его и увезли сотрудники ДПС.

Добавим, что Александру Морозову 48 лет. На выборах в 2011 году был избран депутатом областного парламента по областному избирательному округу от Вологодского отделения КПРФ. Сейчас работает в постоянном комитете по образованию, культуре и здравоохранению. Также он занимает пост первого секретаря комитета Вологодского регионального отделения КПРФ.