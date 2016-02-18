Киев, 18 февраля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Российская Федерация в настоящий момент осуществляет поставки электроэнергии на территорию Луганщины, подконтрольную ЛНР. С таким заявлением выступила пресс-служба украинской компании «Укрэнерго», передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Питание Краснодонского и Антрацитовского энергоузлов, а также части нагрузки Алчевска и Луганска осуществлялось от ЕЭС России по воздушной линии 500 кВ «Победа-Шахты», — говорится в сообщении «Укрэнерго».

При этом в феврале 2015 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины исключило из перечня межгосударственных линий электропередач (ЛЭП) четыре линии, пролегающие между РФ и зоной «АТО». В частности из перечня были исключены ЛЭП 500 кВ «Победа-Шахты», 330 кВ «Южная — Ростовская», 220 кВ «Амвросиевка — Таганрог», 110 кВ «Квашино — Тяговая — отпайка на ПС Гундаревка».

Ранее Украина отказалась оплачивать поставки российской электроэнергии и газа на неподконтрольные территории Донбасса — ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2015 года Украина прекратила поставки природного газа в ДНР и ЛНР. 19 февраля Россия начала поставлять газ в ДНР и ЛНР по двум ниткам газопровода «Ставрополь-Москва». По словам премьер-министра ЛНР Геннадия Цыпкалова, суточная потребность республик в газе в зимнее время составляет порядка 12 млн кубометров (без учета промышленности).