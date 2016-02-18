Москва, 18 февраля, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Доля жителей России, поддерживающих сохранение всеобщей воинской обязанности и обязательной службы в армии, достигла максимума за последние 15 лет. Так, в январе 2016 года данного мнения придерживались 58% опрошенных. Напротив, чуть более трети респондентов (37%) считают, что необходимо перейти к формированию российской армии на контрактных началах. Таковы данные опроса, проведенного"Левада-центром».

www.levada.ru Мнение жителей России о срочной службе в армии

Представление о контрактной армии наиболее популярно среди молодых жителей России в возрасте от 18 до 24 лет и среди жителей Москвы (51% поддерживающих в каждой группе). Увеличивается разрыв между числом тех респондентов, кто предпочитает, чтобы их близкие прошли службу в армии, и теми, кто стал бы искать способы избежать службы для членов своей семьи (58% против 27% в 2016).

Две трети опрошенных (65%) в настоящее время убеждены, что существует военная угроза России со стороны других стран. Уверенность в том, что Вооруженные силы РФ способны защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других государств, сохраняет максимальный уровень поддержки населением — сейчас так считают 81% опрошенных.

Опрос проведен 22 — 25 января 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/4,1%