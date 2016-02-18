Москва, 18 февраля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. «Правительственный час» с участием замглавы правительства РФ Ольги Голодец и главы Минтруда Максима Топилина состоится в Госдуме 24 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам заседания Совета Думы. «Очень серьезная, острая дискуссия ожидается на «правительственном часе», который состоится 24 февраля с участием заместителя председателя правительства Ольги Голодец и министра труда и социальной защиты Максима Топилина», — сказал Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По его словам, в ходе «правительственного часа» будут затронуты вопросы, касающиеся социальных аспектов в различных регионах РФ, проблемы поддержки инвалидов, многодетных семей, вопросы безработицы, занятости, пенсионного обеспечения, то есть «те вопросы, которые больше всего волнуют наших граждан».