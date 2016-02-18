Мадрид, 18 февраля, 2016, 10:01 — ИА Регнум.



world.chinaso.com Полиция Испании

Посольство КНР в Испании выразило беспокойство в связи с проведением обысков в филиале китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) в Мадриде.

В опубликованном заявлении подчеркивается, что «власти КНР всегда требуют от зарубежных офисов китайских компаний строгого соблюдения законодательства КНР и страны, в которой находится представительство».

Дипломаты сообщили, что они до сих пор не получили какой-либо информации о проведенной правоохранительными органами Испании операции. Ни один представитель власти Испании еще не обратился в посольство для разъяснительной беседы, пишет «Чжунго синьвэнь».

17 февраля в мадридском филиале Industrial and Commercial Bank of China прошли обыски. 5 граждан КНР, в том числе директор мадридского филиала банка ICBC, были задержаны полицией Испании. Сотрудники банка подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.