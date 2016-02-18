Санкт-Петербург, 18 февраля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Полицейские задержали мужчину, который накануне Нового года похитил драгоценный камень из ювелирного магазина «Якутские бриллианты» в Петербурге. Однако украденный бриллиант пока не обнаружен.

khamzin-fm.com Бриллиант

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 февраля, в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, оперативники уголовного розыска задержали 55-летнего гражданина, который в декабре 2015 года похитил бриллиант стоимостью около 960 тысяч рублей из ювелирного магазина на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемому избрана мера пресечена в виде подписки о невыезде.

Вечером 21 декабря 2015 года в магазине на Большом проспекте Петроградской стороны неизвестный мужчина, воспользовавшись невнимательностью персонала и отвлекая его внимание, сумел похитить бриллиант с огранкой «Принцесса» весом 1,5 карата. Сотрудники ювелирного магазина забили тревогу лишь через 40 минут.

Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения, и фотография мужчины размещена в прессе.

Магазин оценил свой ущерб в 960 тысяч рублей, но аналогичный камень выставлен на продажу по цене свыше 2 млн рублей.