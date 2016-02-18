Москва, 18 февраля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Законопроект, ограничивающий возможность сноса самовольных построек исключительно решениями судов, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДП во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля. Поводом послужила «ночь длинных ковшей» в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос незаконных пристроек в Москве

Действующий Гражданский кодекс определил право органов местного самоуправления принимать самостоятельное решение о сносе самовольных построек без предоставления второй стороне возможности заявить свои возражения. Установлен ряд случаев, когда такие решения могут приниматься.

«Мы, законодатели, хотим обеспечить права граждан на защиту их собственности и вносим поправку о том, что любой самострой — дом, палатка, гараж, ларек — может быть снесен только по решению суда. Никаких внесудебных решений быть не должно — мы живем в цивилизованном мире», — сказал Лебедев.

Норма о сносе самостроя в досудебном порядке появилась с отсылкой на то, что в Крыму много подобных строений, напомнил один из авторов законопроекта депутат Ярослав Нилов. «Соответствующие поправки приняли в первом чтении. Однако во втором чтении возможность досудебного сноса была распространена на всю страну. Мы видим, к чему это привело в Москве. Дальше подобное будет распространяться в регионах», — прогнозирует он.