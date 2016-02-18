Москва, 18 февраля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Антикризисный план на 2016 год, который 18 февраля будет обсуждаться на заседании правительства РФ, за последнее время подорожал минимум на 20%. Впрочем, как пишет газета «Коммерсантъ», говорить о его конечной стоимости можно будет только в апреле: после правки бюджета станет понятно, есть ли у правительства РФ еще 160 млрд рублей на исполнение заявок, внесенных в план условно.

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По данным издания, последние изменения в проекте были сделаны 17 февраля 2016 г. Данные в проекте менялись — в основном в пользу отраслевого лобби.

По состоянию на 17 февраля утвержденные в бюджете расходы, включенные в план, составили около 380 млрд рублей (из них 310 млрд — кредиты регионам); средства, на которые власти РФ точно находят финансирование в текущем году — около 250 млрд рублей.

Таким образом, в «утвержденной» части план увеличился даже без учета расходов ФНБ более чем на 20%.

Газета подчеркивает, что еще 160 млрд — это финансовые средства в плане, которых нет, — они указаны с пометкой «объем и источник финансирования будут определены в ходе исполнения бюджета», то есть в случае появления у бюджета внеплановых средств начнется торг за приоритеты в расходовании этой суммы.