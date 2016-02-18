Махачкала, 2 ноября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Виновные в беспорядках в махачкалинском аэропорту не должны уйти от ответственности, а непричастных к ним не должны наказывать. Необходимо провести объективное расследование и наказать тех, кто организовал, спровоцировал беспорядки и вовлёк в них людей. Такое заявление сделал глава Дагестана Сергей Меликов. Он сообщил, что доложил президенту Владимиру Путину о наказании, которое понесут участники беспорядков. Об этом сообщило «РИА Новости».

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Сергей Меликов

«Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — сказал Сергей Меликов.

Глава Дагестана 31 октября сообщил, что призывы к беспорядкам в Дагестане готовились заранее в соцсетях. Участники получили подробные инструкции, как нужно действовать. Организаторы распространили их за два часа до прибытия самолёта из Тель-Авива.

Как сообщало 30 октября ИА Регнум, за участие в массовых беспорядках в дагестанском аэропорту задержали 83 гражданина. Полицейские провели 50 обысковых мероприятий, в ходе которых изъяли оргтехнику и телефоны, являющиеся доказательной базой в рамках расследования.

Вечером 29 октября после приземления в аэропорту Махачкалы самолёта из Тель-Авива произошли беспорядки. На территорию воздушной гавани прорвалась большая толпа людей. После проникновения они устроили погромы и поджоги, окружили несколько воздушных судов, выкрикивали лозунги в поддержку Палестины и принесли антиизраильские плакаты. Аэропорт закрыли, он возобновил работу на следующие сутки.