Якутск, 18 февраля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Летом текущего года авиакомпания «Якутия» будет выполнять рейсы по маршруту Якутск — Анапа — Якутск с посадкой в Омске, сообщает портал «Гудок».

anapaweb.ru Анапа

Полеты начнутся 19 июня и будут совершаться еженедельно до 11 сентября самолетом Boeing 737−800, вмещающим 189 пассажиров.

В случае бронирования билета заранее или полета в одну сторону, полная стоимость составит 21 330 рублей (минимальный тариф экономкласса), в категории бизнес-класса — 40 830 рублей. Билет для ребенка до 12 лет обойдется в 14 850 рублей с учетом сборов.

Российская среднемагистральная авиакомпания «Якутия» создана в 2002 году на базе авиакомпаний «СахаАвиа» и «Якутские авиалинии». Авиакомпания обеспечивает рейсы в 71 пункт назначения (по данным 2014 года), включая направления в пункты Республики Саха (Якутия), в города ДФО, в центральные регионы Российской Федерации, страны СНГ, Юго-Восточной Азии и дальнего зарубежья.

Для республики Саха (Якутия), крупнейшей административно-территориальной единицы на территории России, гражданская авиация является единственным видом транспорта, обеспечивающим перевозки пассажиров в течение всего года.