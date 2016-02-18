Якутск, 18 февраля, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Якутское общественное движения «СИР» (Земля) готовит проведение в республике референдума, на который планируется вынести вопрос о бесплатной раздаче больших участков земли по закону о дальневосточном гектаре. Избирательную комиссию региона общественники уже поставили в известность, письменно сообщив, что в Якутии будет создана инициативная группа, которая займется подготовкой заявки на проведение референдума. Получение документа корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в Центризбиркоме республики. Как пояснил глава структуры Анатолий Кривошапкин, провести референдум будет сложно, но возможно, и пока этот вопрос в избиркомом не рассматривается.

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Еще один документ, подготовленный общественным движением, отправлен депутатам Госсобрания Якутии и опубликован в соцсетях. В открытом письме-обращении региональных парламентариев призывают объяснить избирателям свое отношение к волнующему всех якутян вопросу о раздаче земли. Рекомендация в особенности адресована депутатам, голосовавшим в поддержку этого опасного для экологии и стабильности в обществе законопроекта, акцентируется внимание в письме.

Активисты «СИР» также призывают парламентариев республики отозвать из Госдумы согласие о поддержке законопроекта. «Такой спорный закон может выноситься на рассмотрение Госдумой РФ только после широкого и тщательного обсуждения с народом, после проведения референдумов в каждом отдельном субъекте, чьи земли предлагается раздавать», — уверены общественники.

В письме они уведомляют депутатов о том, что надеются на их политическую мудрость и ответственность. В «СИР» также полагают, что президент РФ Владимир Путин не должен допустить того, что этот сложнейший закон ему придется принимать в условиях неприятия грядущей раздачи гектаров коренными жителями Якутии.

«Здравый смысл подсказывает, что закон, направленный на привлечение граждан России в регионы Дальнего Востока, должен быть комплексным, с решением, прежде всего, социально-экономических проблем населения, которое и так проживает в суровых, тяжелых условиях. Нынешнему составу Госдумы есть над чем поработать, чтобы оставить добрую память о себе, приняв ожидаемые в обществе, нужные в сложившейся ситуации законы, кардинальным образом позволяющие остановить дальнейшее падение уровня жизни граждан и растущее социальное расслоение. Закон о бесплатном гектаре уже посеял раскол в обществе, чего никак нельзя допускать», — говорится в обращении.

Напомним, ранее активисты «СИР» уже обращались с открытым письмом к депутатам Госдумы РФ, президенту Владимиру Путину и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой исключить республику Саха (Якутия) из списка регионов, на которые будет распространяться действие закона о бесплатной раздаче гектаров на Дальнем Востоке. В республике также идет активный сбор подписей жителей региона за то, чтобы законопроект не касался земель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за выведение Якутии из зоны действия закона о раздаче земель на Дальнем Востоке почти единогласно проголосовали и участники состоявшегося недавно заседания общественной палаты региона. Несмотря на попытки успокоить якутян, предпринятые чиновниками из Минвостокразвития РФ, в республике по-прежнему не верят, что принимаемый закон сможет защитить недра и земли Якутии от спекуляций. В числе одобренных Госдумой и Миновстокразвития поправок к проекту закона нет пункта, который бы запрещал на выданных участках работы по разведке недр.

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