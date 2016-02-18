Москва, 18 февраля, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Российский рубль, который 17 февраля в ходе торгов достигал уровня 74,85, сегодня, 18 февраля продолжит следовать за ценами на нефть. В целом, можно ждать подъема котировок марки Brent в район верхней границы ранее установившегося диапазона (36,20 долларов за баррель). На этом фоне не исключена попытка тестирования парой USD/RUB поддержки на уровне 74,30 с дальнейшей целью на 73,00 в случае ее прорыва, считает старший аналитик ГК ForexClub Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

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«Это связано с тем, что Brent получила новый импульс для роста со стороны позитивных комментариев со стороны ОПЕК. Фактически, каждая страна, кроме Ирана, дала согласие на координацию действия. Это означает, что картель вновь возвращается к единству и пытается защитить общие интересы. Новые комментарии в этом направлении могут поддержать спрос на российскую валюту», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Московской биржи, курс доллара с расчетами «завтра» на 20.07 мск 17 февраля снижался на 3,05 рубля — до 74,85 рубля, курс евро — на 3,36 рубля — до 83,38 рубля. По данным Центробанка РФ на 18 февраля, американская валюта подорожала на 1,6053 рубля до 77,8503 рубля. Курс евро на 18 февраля прибавил 1,8694 рубля — он составляет 86,9588 рубля.