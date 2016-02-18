Гуанчжоу, Китай, 18 февраля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. В интернете появились первые фотографии серийного хэтчбека Citroen DS 4S. На одной из парковок в Гуанчжоу фотошпионам удалось застать сразу несколько автомобилей этой модели.

carnewschina.com Citroen DS 4S

Citroen DS 4S будет продаваться только на китайском рынке. Эта модель пришла на смену не очень популярного в Китае Citroen DS 4, пишет «Цичэ чжицзя».

Автомобиль будет доступен с 3 версиями бензиновых двигателей: 1,2-л (137 л.с.), 1,6-л (167 л.с.) и самый мощный 1,8-л (204 л.с.). Все автомобили будут продаваться с автоматической коробкой переключения передач.

Габариты Citroen DS 4S не отличаются от размеров других хэтчбеков: 4453×1843×1510 мм. Колесная база равна 2715 мм.

Информация о ценах и начале продаж пока не поступила. Ожидается, что продажи автомобиля начнутся весной сразу после его презентации на Пекинском автосалоне.