Киев, 18 февраля, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Официальный дистрибьютор российских автомобилей производства АвтоВАЗ на Украине — «Торговый дом «УкрАвтоВАЗ» по итогам 2015 года получил чистую прибыль 19,8 млн гривен, сообщает УНИАН.

hyundai-club.kiev.ua Lada

Для сравнения: в 2014 году чистый убыток дистрибьютора автомобилей Lada составил 6 млн гривен. Таким образом, за минувший год дебиторская задолженность «УкрАвтоВАЗ» уменьшилась на 35% и сейчас составляет 18 млн гривен.

Долгосрочные обязательства компании сократились на 50% и сейчас составляют 23,2 млн гривен. При этом текущие обязательства увеличились на 63% и сейчас составляют 40,5 млн гривен.

Напомним, что «Торговый дом «УкрАвтоВАЗ» — эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Lada и запасных частей к данным автомобилям. Работает на рынке Украины с 1995 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские покупатели за прошлый год приобрели 1779 автомобилей российского производства. В январе 2016 года автомобили производства АвтоВАЗ и ГАЗ являются самыми покупаемыми на Украине.