Мадуро объявил о девальвации боливара и подорожании бензина
Каракас, 18 февраля, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы приняли решение девальвировать национальную валюту и повысить цены на субсидируемое из бюджета горючее. Об этом, как передает El Nacional, сообщил президент страны Николас Мадуро.
По его словам, официальный курс доллара США, который сейчас составляет 6,3 боливара, в ближайшее время возрастет до 10 боливаров.
«Это является необходимой мерой, необходимым действием, чтобы сбалансировать ситуацию», — сказал глава государства.
Кроме того, Мадуро заявил, что в Венесуэле повысятся цены на бензин, который считается одним из «самых дешевых в мире».
По словам главы государства, стоимость бензина марки 91 вырастет до 1 боливара за литр, а 95 — до 6 боливаров за литр.
Политик добавил, что 30% доходов с новых цен на топливо будут направлены на транспортную систему через кредитование.