Каракас, 18 февраля, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы приняли решение девальвировать национальную валюту и повысить цены на субсидируемое из бюджета горючее. Об этом, как передает El Nacional, сообщил президент страны Николас Мадуро.

voanews.com Венесуэльский боливар

По его словам, официальный курс доллара США, который сейчас составляет 6,3 боливара, в ближайшее время возрастет до 10 боливаров.

«Это является необходимой мерой, необходимым действием, чтобы сбалансировать ситуацию», — сказал глава государства.

Кроме того, Мадуро заявил, что в Венесуэле повысятся цены на бензин, который считается одним из «самых дешевых в мире».

По словам главы государства, стоимость бензина марки 91 вырастет до 1 боливара за литр, а 95 — до 6 боливаров за литр.

Политик добавил, что 30% доходов с новых цен на топливо будут направлены на транспортную систему через кредитование.