Пекин, 18 февраля, 2016, 07:35 — ИА Регнум.



cpszhcs.com Добыча нефти

Крупнейшая китайская нефтяная корпорация China Petroleum & Chemical Corp, так же известная как Sinopec, останавливает разработку 4 месторождений, расположенных в провинции Шаньдун.

Разработка нефтяных месторождений Шэньли будет прекращена из-за критически низких цен на нефть. По планам руководства компании, закрытие 4 месторождений позволит сэкономить около 130 млн юаней ($20 млн).

Корпорация Sinopec потеряла около 9,2 млрд юаней ($1,4 млрд) в 2015 г. из-за резкого снижения цен на сырую нефть. С июня 2015 г. стоимость одного барреля нефти сократилась более чем в 2 раза.

Впервые за 7 лет было зафиксировано снижение уровня добычи нефти на месторождении Дацин, разработку которого осуществляет China National Petroleum Corp.

В 2015 г. на месторождении Дацин было добыто около 38,4 млн тонн сырой нефти, что на 1,5 млн меньше, чем годом ранее. В случае, если цены на нефть не будут расти, то China National Petroleum Corp сократит добычу до 32 млн тонн в ближайшие несколько лет.

По официальным данным, средняя себестоимость добытой в КНР нефти составляет около $40 за баррель. При нынешнем уровне цен китайские нефтедобывающие компании терпят колоссальные убытки.