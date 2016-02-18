Москва, 18 февраля, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Министр финансов Антон Силуанов заявил журналистам 17 февраля, что Россия подала в Высокий суд Лондона иск к Украине о взыскании долга по облигациям в $3 млрд. Этот долг является суверенным.

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По его словам, российская сторона подала иск после неоднократных безуспешных попыток призвать Украину к признанию задолженности по этим облигациям официальным кредитом и конструктивному диалогу о его реструктуризации .

В духе «доброй воли» Киев оказался не готов вести переговоры, отметил Силуанов. Он напомнил, что ранее Россия не раз заявляла о готовности обсуждать возможность двустороннего внесудебного урегулирования вопроса погашения долга по облигациям. На Киев не повлияли и доводы МВФ, который признал долг суверенным.

Напомним, в декабре 2013 года Россия выкупила облигаций на $3 млрд на средства из Фонда национального благосостояния РФ. Срок погашения по бондам истек 21 декабря 2015 года, однако Киев настаивал на реструктуризации долга. Условием было списание 20% суммы кредита и обмен бумаг на новые со сроками погашения в 2019—2027 годах.