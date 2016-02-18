Шанхай, Китай, 18 февраля, 2016, 07:05 — ИА Регнум.



chinadaily.com.cn Горка в ТРК

Управляющая компания одного из торговых центров в Шанхае придумала необычный способ привлечения новых покупателей. Весной в атриуме торгово-развлекательного комплекса заработает горка, высота которой превышает 25 м.

Любой покупатель может спуститься с 5 этажа на 1 этаж всего за несколько секунд. Покупатели с нетерпением ожидают открытия нового аттракциона, которое состоится 1 марта 2016 г., пишет «Сина синьвэнь».

Проведенный сотрудниками торгового центра опрос показал, что далеко не все предпочли бы горку обычным лифтам и эскалаторам. Многих покупателей беспокоит вопрос безопасности, некоторые из посетителей ТРК боятся повредить свои вещи во время спуска.