Пекин, 18 февраля, 2016, 06:26 — ИА Регнум.

18 февраля Государственное статистическое управление КНР опубликовало данные, согласно которым уровень потребительской инфляции в январе составил 1,8% в годовом исчислении.

abnews.ru Китай

Экономические аналитики ранее прогнозировали более высокие показатели. По мнению ряда специалистов, уровень инфляции должен был превысить отметку в 1,9%. В декабре 2015 г. потребительская инфляция в КНР составила 1,6%.

Индекс цен производителей упал на 5,3%. Отмечается, что снижение этого показателя зафиксировано 47 раз подряд.

Индекс цен производителей (PPI) является показателем среднего уровня изменения цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления. Индекс PPI охватывает товары на оптовом уровне реализации.