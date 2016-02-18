Чебоксары, 14 декабря, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Мэрия Чебоксар проведёт 15 декабря предварительный отбор проектов развития общественной инфраструктуры в рамках механизма инициативного бюджетирования. Муниципальная комиссия должна отобрать инициативные проекты граждан для участия в республиканском конкурсе. В этом году в столице Чувашии было реализовано шесть таких проектов на общую сумму 18,8 млн рублей, доля софинансирования проектов населением и юрлицами составляла около 8%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«Из-за ограниченности бюджетных средств не всегда удается оперативно закрывать некоторые возникающие проблемы в городе. Механизм инициативного бюджетирования с участием жителей и юридических лиц достаточно эффективно помогает нам эти проблемы решить», — отметил глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Проект инициативного бюджетирования позволяет жителям принимать непосредственное участие в распределении части бюджета местного самоуправления. Граждане непосредственно определяют направления расходования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты и вправе контролировать выполнение работ. В этом году в Чебоксарах на реализацию таких проектов было направлено 18,8 млн рублей. Из них 72,3% выделено из городского бюджета, 20% — из республиканского, софинансирование проектов населением и юридическими лицами в среднем составило 7,7%.

В 2022 году в столице Чувашии все шесть инициативных проектов развития общественной инфраструктуры были реализованы в социальной сфере. Пять проектов в сфере образования на 7,8% были софинансированы населением и юридическими лицами. Доля софинансирования проекта в сфере культуры составила 4%.

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Благодаря этой программе в Чебоксарах удалось выполнить капитальный ремонт детского сада №162, ремонт в лицее №3 и школе №59, оборудовать спортивные площадки в детском саду №128 и школе №55, а также благоустроить территорию детской школы искусств №1.

9 декабря завершился приём заявок на 2023 год для участия в республиканском конкурсном отборе инициативных проектов. В администрацию города поступил 21 проект, 14 из них — в сфере образования на общую сумму 51,2 млн рублей (ремонт оконных блоков, благоустройство спортивных площадок). В сфере ЖКХ подано шесть заявок на сумму 24,4 млн рублей — проекты ремонта дорог и подключения к сетям водоотведения. Одна заявка на сумму 5,9 млн рублей касается ремонта системы пожаротушения в отрасли культуры.

В программе инициативного бюджетирования может принять участие каждый. Для этого необходимо: организовать собрание жителей; определить, какой объект вы хотите благоустроить или отремонтировать; оформить проект и подготовить заявку на республиканский конкурс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2017 года в городах и районах Чувашии реализуется программа «Инициативное бюджетирование», предполагающая возможность каждого жителя участвовать в планировании и распределении местного бюджета, «рублём и трудом» внести свой вклад в благоустройство общественного пространства.

Напомним также, что Чувашия занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по качеству городской среды, уровню приверженности жителей своей территории и количеству коммуникаций власти с гражданами. По словам главы Чувашии Олега Николаева, в регионе ведётся последовательная работа по вовлечению жителей в проекты инициативного бюджетирования, совершенствованию деятельности органов местного самоуправления и повышению эффективности территориального общественного самоуправления.