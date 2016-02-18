Пекин, 18 февраля, 2016, 06:14 — ИА Регнум.



cas.cn Ученый

17 февраля на очередном заседании Госсовета КНР было принято решение об упрощении процедуры передачи научно-технических достижений исследовательских институтов предприятиям Китая.

Малые предприятия смогут приобретать технологии, разработанные китайскими научно-исследовательскими институтами, без одобрения со стороны государства.

Принятые меры позволят исследовательским центрам продавать свои разработки на национальном уровне. В ближайшее время будет создана организация, которая будет контролировать процесс передачи технологий и разработок предприятиям.

Вся прибыль, полученная от продажи результатов исследований, полностью пойдет на развитие других проектов научно-исследовательских учреждений.

Меры, принятые правительством КНР, направлены на ускорение процесса превращения научно-технических достижений в реально работающие на предприятиях технологии.

Руководитель отдела развития Шэньчжэньского института передовых технологий Академии наук КНР Би Ялэй отметил, что принятые меры положительно скажутся на развитии науки в Китае.

«Процедура одобрения продажи технологий занимала ранее очень долгое время. Иногда процесс настолько затягивался, что результаты исследования становились неактуальными», — добавил Би Ялэй.

Противники нового закона отмечают теоретическую возможность утечек результатов научных исследований китайских специалистов в другие страны через коммерческие предприятия.