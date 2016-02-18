В Китае одобрили торговлю научными достижениями
Пекин, 18 февраля, 2016, 06:14 — ИА Регнум.
17 февраля на очередном заседании Госсовета КНР было принято решение об упрощении процедуры передачи научно-технических достижений исследовательских институтов предприятиям Китая.
Малые предприятия смогут приобретать технологии, разработанные китайскими научно-исследовательскими институтами, без одобрения со стороны государства.
Принятые меры позволят исследовательским центрам продавать свои разработки на национальном уровне. В ближайшее время будет создана организация, которая будет контролировать процесс передачи технологий и разработок предприятиям.
Вся прибыль, полученная от продажи результатов исследований, полностью пойдет на развитие других проектов научно-исследовательских учреждений.
Меры, принятые правительством КНР, направлены на ускорение процесса превращения научно-технических достижений в реально работающие на предприятиях технологии.
Руководитель отдела развития Шэньчжэньского института передовых технологий Академии наук КНР Би Ялэй отметил, что принятые меры положительно скажутся на развитии науки в Китае.
«Процедура одобрения продажи технологий занимала ранее очень долгое время. Иногда процесс настолько затягивался, что результаты исследования становились неактуальными», — добавил Би Ялэй.
Противники нового закона отмечают теоретическую возможность утечек результатов научных исследований китайских специалистов в другие страны через коммерческие предприятия.