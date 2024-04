Владивосток, 18 февраля, 2016, 06:06 — ИА Регнум. Тарифы на электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения претерпят изменения в Приморском крае с 1 июля 2016 года. Рост показателей для населения составит от 4% до 7,1%, что ниже динамики в минувшем году, когда повышение дошло до 14,1%. Самым ощутимым станет изменение тарифа на электрическую энергию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте по тарифам.

По информации профильного департамента Приморья, в среднем показатели для населения на услуги водоснабжения и водоотведения увеличатся с 1 июля 2016 года на 5%, на услуги теплоснабжения — на 4%, на электрическую энергию — на 7,1%.

В отношении практически всех организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, установлены долгосрочные тарифы до 2018 года.

По сравнению с минувшим годом темпы роста ниже: на 2015 рост тарифов составлял от 7,8% до 14,1% в соответствии с установленными ФСТ России предельными уровнями.

Все жители Приморского края, попадающие под действие закона от 19 июня 2015 года «О льготном тарифе…», оплачивают услуги теплоснабжения, исходя из льготного тарифа на тепловую энергию. С 1 января по 30 июня 2016 года — 1 979,10 рублей/Гкал c НДС. C 1 июля по 31 декабря 2016 года — 2 059,85 рублей/Гкал c НДС.

Тарифы на электрическую энергию с 1 июля будут следующими: без понижающего коэффициента — 3,37 рублей/кВт⋅ч. Для населения, проживающего в сельских пунктах, — 2,36 рублей/кВт⋅ч. Для горожан, проживающих в домах, которые оборудованы в установленном порядке стационарными электроплитами, — 2,70 рублей/кВт⋅ч.