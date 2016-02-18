Петропавловск-Камчатский, 18 февраля, 2016, 05:39 — ИА Регнум. Власти Камчатки, которые неоднократно сталкивались со строительными компаниями, выигрывающими аукционы на возведение различных объектов на полуострове, превратившиеся в долгострой, предлагают федеральным властям изменить законы так, чтобы исключить участие в конкурсных процедурах недобросовестных подрядчиков, предоставив приоритет компаниям, зарегистрированным на территории Дальнего Востока.

poluostrov-kamchatka.ru Камчатский долгострой

В частности, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Сергей Пахомов, подготовлены предложения по внесению поправок в федеральные законы «О контрактной системе» и «О защите конкуренции», которые отправят в Минстрой России. Собеседник агентства пояснил, что часто строительные фирмы из центральной России сбивают на аукционе стоимость работ до минимума, не подозревая, в каких условиях им придется работать. Некоторые даже не знают, что до Камчатки не ходят поезда, а это значит, что доставка необходимых материалов до полуострова вырастает в разы за счет сложной логистики.

«Мы предлагаем мероприятия, которые позволят исключить участие в конкурсных процедурах недобросовестных подрядчиков, которые максимально снижают стоимость работ, и побеждают в торгах. Внесение предложенных изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ позволит поддержать строительную отрасль Дальнего Востока, вовремя и в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства по строительству жилья и социальных объектов», — рассказал Сергей Пахомов, отмечая, что Камчатка предлагает учитывать при проведении аукционов сейсмические и климатические особенности регионов, возможности применения местных строительных материалов и фактически сложившейся стоимости строительства объектов в разрезе регионов.

Министр строительства Камчатки Тимофей Смирнов добавил, что если изменения в законы будут приняты, то в регионы ДФО должны зайти сильные фирмы, которые имеют производственные мощности. «Мы также предлагаем законодательно закрепить условие, при котором подрядчик, желающий зайти на строительство объектов, должен иметь возможность выполнения 60% объема подрядных работ собственными силами. Если говорить о конкурентной составляющей, то это не помешает представителям малого бизнеса участвовать в субподряде, развивать и наращивать свои мощности», — считает министр.

Проблему со строительными компаниями губернатор Камчатки Владимир Илюхин озвучивал на встрече с президентом страны Владимиром Путиным осенью прошлого года. «Дело в том, что на торгах по строительству жилья, социальных и иных объектов, как правило, побеждают компании, не имеющие представления о специфике работы в условиях Крайнего Севера», — заявил глава региона.