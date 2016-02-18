Пекин, 18 февраля, 2016, 05:31 — ИА Регнум.

Международные военные обозреватели полагают, что Китай может начать экспортировать истребитель J-10 в ближайшее время. Об этом стало известно на международном авиасалоне Singapore Air Show 2016, проходящем с 16 февраля по 21 февраля в Сингапуре.

mil.news.sina.com.cn Истребитель J-10

Действовавшее ранее негласное правило, что китайское вооружение создается только для НОАК и никогда не демонстрируется на зарубежных выставках, было нарушено на сингапурском авиасалоне.

Публике была представлена крупномасштабная модель истребителя FC-20, который является экспортной версией китайского истребителя J-10. Появление китайского истребителя на выставке сигнализирует о скором начале экспорта этого самолета, пишет «Чжунго синьвэнь».

В последние годы китайские военные обозреватели и их зарубежные коллеги активно обсуждали возможность начала экспорта J-10. Потенциальными покупателями китайского истребителя могут стать Иран или Аргентина.

Экс-глава China National Aero-Technology Import and Export Corp Ма Чжипин еще в сентябре 2013 г. сообщал о заинтересованности ряда стран Азии, Африки и Южной Америки в приобретении J-10.

«Одной из ключевых проблем в выводе J-10 на международный рынок может стать отсутствие опыта боевого применения самолета», — отметил заместитель главного редактора китайского журнала Aerospace Knowledge Ван Яньань. По мнению журналиста, недостаток опыта боевого применения можно компенсировать демонстрацией возможностей J-10 в ходе учений и отработок учебно-боевых задач.

Истребитель J-10 поступил на вооружение в 2004 г. Самолет был рассекречен в 2009 г. На вооружении ВВС НОАК находится не менее 260 единиц J-10. Практическая дальность полета составляет 2 тыс. км. Крейсерская скорость — 1110 км/ч. Китайский истребитель третьего поколения способен нести до 7,3 тонны различного вооружения.