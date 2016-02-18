Пекин, 18 февраля, 2016, 04:44 — ИА Регнум.



img.zhongsou.com Шанхай

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Шэнь Даньян сообщил о предстоящей встрече министров торговли G20 в Шанхае, которая пройдет с 9 по 10 июля 2016 г.

Двухдневная встреча пройдет в предверии саммита G20, который запланирован на сентябрь 2016 г. Представители 20 стран обсудят перспективы развития международной торговли.

В декабре 2015 г. Китай стал официальным председателем G20. В этом году по инициативе КНР была создана рабочая группа из представителей стран G20, которая будет заниматься вопросами международной торговли и инвестиций, пишет «Наньцзао жибао».

Как отметил Шэнь Даньян, заседание министров торговли и рабочей группы позволит членам G20 провести переговоры по ряду ключевых тем, в том числе будут обсуждаться вопросы торгово-инвестиционных механизмов, расширения торговли и развития международной торговой системы.

«Мы предпримем все усилия, чтобы позволить G20 играть ключевую роль в решении глобальных экономических проблем», — отметил пресс-секретарь Министерства коммерции КНР.

В сентябре 2016 г. в Ханчжоу пройдет саммит G20, главной темой которого станет строительство инновационной взаимосвязанной мировой экономики.