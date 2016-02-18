Защита Джохара Царнаева отказалась далее представлять его интересы
Вашингтон, 18 февраля, 2016, 04:27 — ИА Регнум. Адвокаты Джохара Царнаева, приговорённого к смертной казни за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, далее не будут представлять его интересы. Об этом юристы 17 февраля официально уведомили апелляционный суд первого округа США.
Одной из причин такого решения называется то, что адвокатам обременительно ездить для встреч с их клиентом в штат Колорадо, где Царнаев содержится в тюрьме максимально строгого режима. Отмечается, что сам осуждённый с данным решением согласен. Представлять интересы Царнаева будут другие адвокаты. При этом оплачивать их услуги молодой человек не в состоянии, и пока непонятно, возьмёт ли данные расходы на себя государство, передаёт ТАСС.
Напомним, в августе 2015 года адвокаты Царнаева направляли в суд прошение о проведении новых слушаний за пределами Бостона. Защита полагает, что беспристрастного суда в городе, где был совершён теракт, невозможно из-за предвзятого освещения со стороны СМИ и общей обстановки. Однако в середине января этого года суд отклонил данное ходатайство и дополнительно обязал Джохара Царнаева выплатить родственникам жертв и пострадавшим свыше 100 млн долларов в качестве компенсации.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона прогремели два взрыва, в результате которых погибли три человека, ещё 260 человек получили ранения. Один из подозреваемых в организации теракта — Тамерлан Царнаев — был убит в перестрелке со стражами порядка, а другой — его младший брат Джохар Царнаев — впоследствии задержан и предстал перед судом.
24 июня 2015 года суд в Бостоне огласил смертный приговор Джохару Царнаеву, который был признан виновным жюри присяжных по всем 30 пунктам обвинения.