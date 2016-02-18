Вашингтон, 18 февраля, 2016, 04:27 — ИА Регнум. Адвокаты Джохара Царнаева, приговорённого к смертной казни за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, далее не будут представлять его интересы. Об этом юристы 17 февраля официально уведомили апелляционный суд первого округа США.

Обложка журнала «Rolling Stone» от 1 августа 2013 года

Одной из причин такого решения называется то, что адвокатам обременительно ездить для встреч с их клиентом в штат Колорадо, где Царнаев содержится в тюрьме максимально строгого режима. Отмечается, что сам осуждённый с данным решением согласен. Представлять интересы Царнаева будут другие адвокаты. При этом оплачивать их услуги молодой человек не в состоянии, и пока непонятно, возьмёт ли данные расходы на себя государство, передаёт ТАСС.

Напомним, в августе 2015 года адвокаты Царнаева направляли в суд прошение о проведении новых слушаний за пределами Бостона. Защита полагает, что беспристрастного суда в городе, где был совершён теракт, невозможно из-за предвзятого освещения со стороны СМИ и общей обстановки. Однако в середине января этого года суд отклонил данное ходатайство и дополнительно обязал Джохара Царнаева выплатить родственникам жертв и пострадавшим свыше 100 млн долларов в качестве компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона прогремели два взрыва, в результате которых погибли три человека, ещё 260 человек получили ранения. Один из подозреваемых в организации теракта — Тамерлан Царнаев — был убит в перестрелке со стражами порядка, а другой — его младший брат Джохар Царнаев — впоследствии задержан и предстал перед судом.

24 июня 2015 года суд в Бостоне огласил смертный приговор Джохару Царнаеву, который был признан виновным жюри присяжных по всем 30 пунктам обвинения.