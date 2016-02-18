Хабаровск, 18 февраля, 2016, 04:47 — ИА Регнум. В Хабаровске началась подготовка к празднованию Дня Победы и Дня города. Как заявил мэр города Александр Соколов, в этом году торжества пройдут скромно. Снижать расходы вынуждает экономический кризис и дефицит муниципальной казны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Глава Хабаровска также рассматривает идею создать специальный счет, средства с которого будут израсходованы на подготовку празднования Дня города. Пополнить его смогут все желающие — от рядовых горожан до крупных компаний краевого центра.

«Оформляя город, нужно использовать весь прошлогодний материал, — считает Александр Соколов. — Провести инвентаризацию всей атрибутики. Если какие-то баннеры и плакаты нельзя качественно видоизменить — делать новые. Там же, где можно подкрасить, доработать, отреставрировать, переклеить, и это будет смотреться достойно — такую работу провести. Нужно понимать, что сейчас возможности бюджета ограничены. Все нужно сделать скромно и экономно».

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Тем не менее, как сообщало ИА REGNUM, на содержании депутатов гордумы экономить, видимо, не собираются: на выездных заседаниях парламентариев будут кормить темпурой из кальмара, долмой из баранины, закусками из семги и палтуса, канапе-ассорти пяти видов и фаршированной ветчиной.

В меню обедов на выездных мероприятиях также грузди соленые с маслом, куриный рулет с шампиньонами, закуска из свежих грибов в корзинке, пирожные, мини-котлетки из рыбы, свежие овощи, фруктовое ассорти. Конкурс, по итогам которого будет выбрана компания, организующая угощение депутатов в соответствии с этим меню, был объявлен 28 января и завершен 5 февраля 2016 года.