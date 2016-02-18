Токио, 18 февраля, 2016, 03:46 — ИА Регнум. Японская автомобильная компания Toyota объявила об отзыве около 1,1 млн автомобилей в США из-за проблем с ремнями безопасности, передаёт Associated Press.

farpost.ru Ремень безопасности Toyota Rav4,

Сообщается, что отзыву подлежат компактные кроссоверы RAV4 2006−2014 модельных годов, а также RAV4 с электрическими двигателями 2012−2014 модельных годов.

Как было установлено, ремни безопасности на отзываемых автомобилях по причине заводского дефекта могут не сработать должным образом в случае аварии, что может серьёзно травмировать пассажиров.

При этом в компании подчёркивают, что на сегодняшний представителям Toyota не известно ни об одном инциденте, связанным с данным дефектом.