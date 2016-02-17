Благовещенск, 18 февраля, 2016, 02:57 — ИА Регнум. На всех объектах космодрома «Восточный», первый запуск с которого планируется осуществить в апреле этого года, запущены испытания технологического оборудования, сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

vostokdrom.ru Космодром «Восточный»

«Под землёй и в техкомплексе — на всех объектах космодрома Восточный идут испытания технологического оборудования», — написал Рогозин в своём микроблоге в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, первые пуски с нового космодрома «Восточный» в Приамурье, планировавшиеся на декабрь 2015 года, были перенесены. Первый старт решено приурочить ко Дню космонавтики — 12 апреля 2016 года.

В ходе первой пусковой кампании с космодрома ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Волга» планируется вывести на орбиту малый спутник «Аист-2Д» и космический аппарат научного назначения «Ломоносов».