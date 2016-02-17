Лима, 18 февраля, 2016, 01:10 — ИА Регнум. В издании Matador опубликована юмористическая статья «Двадцать четыре причины, по которым вы никогда не должны путешествовать по Перу». Под причиной номер один обозначена знаменитая перуанская кухня, которую по праву считают одной из лучших в мире. Автор статьи пишет, что перуанская кухня так изменяет вкусы иностранцев, что они не могут переносит даже запаха своей домашней еды. «А вдруг ваше нёбо привыкнет к этим деликатесам?», — спрашивает автор.

peru-cuisine.blogspot.ru Tiradito (филе сырой рыбы в маринаде)

В Перу популярны «сальтадо» — зажаренное с различными приправами рагу из овощей, «уанкаина папас» — блюдо из картофеля, плавленого сыра и лимонного сока с зеленым салатом и острым соусом, рис в горшочке «по-перуански», супы из чечевицы, фасоли и других бобовых, супы-пюре из красной фасоли или шпината, «аррос-кон-чокло» — своеобразная каша из риса или зерновых, «карапулькра» — сушеный картофель со свининой, курицей и семенами подсолнуха, «ко-ко» — начиненный картофелем, перцами и петрушкой рубец, «каса-реллека» — картофельные пироги с начинкой из мяса птицы, авокадо или крабового мяса, «тамале» — жареные клецки с мясной начинкой, завернутые в банановые листья, суп из крупы «кинуа», кукурузная каша с различными наполнителями, фаршированный овощами авокадо «палта-а-ля-хардинера», запеченная тыква, фаршированная мясом и зеленью, и множество других овощных блюд. Мясные продукты чрезвычайно разнообразны, сообщается на сайте Peru-cuisine.blogspot.ru.

И, конечно, королевой перуанской кухни является севиче — блюдо из рыбы или морепродуктов. Оригинальный рецепт севиче представляет собой мелко нарезанную сырую рыбу различных сортов, маринованную в течение 15 минут в соке лайма.