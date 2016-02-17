Рим, 18 февраля, 2016, 00:58 — ИА Регнум. «Рома» провела первый тайм на равных с грозным соперником, и вполне могла бы удержать нулевую ничью, если бы «Реал» не блеснул в начале второго тайма великолепным эпизодом. Пас по флангу, Криштиану Роналду подхватывает мяч на левом фланге, прокидывает пяткой мяч у себя за спиной к центру, оставляя защитника «не у дел», и закручивает его в дальний верхний угол. Великолепный гол, заставивший хозяев искать пути к воротам гостей, чтобы спасать ситуацию. Нельзя сказать, что у «Ромы» не было шансов поразить ворота «Реала», шансы были, и очень реальные. Однако дав сопернику больше свободы в атаке, римляне пропустили второй мяч за пять минут до конца матча. Гол забил Хесе. По большому счёту, вопрос о выходе в ¼ «Реал» решил.

soccerkits.com Футбол

Так же можно было бы считать решённым выход в ¼ немецкого «Вольфсбурга», который провёл матч с бельгийским «Гентом» так, как будто играл у себя дома, если бы матч продолжался не 90 минут, а только час. К этому времени счёт был 3:0 в пользу гостей. Однако, за 10 минут до конца хозяева один мяч отыграли, а на последней минуте ещё один. Конечно, шансы немцев на выход в следующий этап значительно выше, но всякое бывает. Интрига в противостоянии жива.

[[[flag-it]]] «Рома» (Италия) — [[[flag-es]]] «Реал Мадрид» (Испания) 0:2

«Рома» (Италия) — «Реал Мадрид» (Испания) [[[flag-be]]] «Гент» (Бельгия) — [[[flag-de]]] «Вольфсбург» (Германия) 2:3

Следующие два матча 1/8 Лиги чемпионов пройдут 23 февраля. Лондонский «Арсенал» примет «Барселону», а туринский «Ювентус» сыграет с мюнхенской «Баварией».