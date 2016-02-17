Мехико, 17 февраля, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Папа римский Франциск завершает свой визит в Мексику, пишет Associated Press (AP). В конце поездки он посетит границу США и Мексики. В своем выступлении основное внимание папа уделит проблемам насилия, эксплуатации и миграции. Последняя является одной из ключевых тем предвыборной кампании в Соединенных Штатах.

Папа Римский Франциск

Понтифик также посетит крупную тюрьму. Несколько дней назад в соседней произошла перестрелка, унесшая жизни 49 заключенных. Франциск призвал к лучшему обращению с рабочими города, который славится своими низкими зарплатами. Поприветствовать главу католиков собираются до 30 тысяч мексиканцев.

Ожидается, что папа римский остановится у заграждения на границе и благословит мигрантов на другой стороне, а также тех, кто погиб, пытаясь перебраться в США.

Тема миграции близка к сердцу понтифика. Он потребовал, чтобы страны приветствовали тех, кто спасается от бедности и угнетения. Папа осуждает «глобализацию равнодушия» по отношению к мигрантам.