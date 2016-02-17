Каракас, 17 февраля, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 17 февраля вновь заявил, что государство и впредь будет выдвигать требования о возвращении Эссекибо. Это заявление было сделано в ходе празднования 50-летия Женевского соглашения, передаёт La Radio del Sur.

justalittlefurther.com Эссекибо

ИА REGNUM напоминает, что Эссекибо — это спорная территория на западе Гайаны. Длительный территориальный спор за неё ведется Венесуэлой с начала XIX века — сначала с Британской империей, а затем и с независимой Гайаной. Речь идет о богатой природными ископаемыми 5/8 части территории Гайаны. Женевский договор между Венесуэлой и Гайаной в 1966 году сделал последнюю правопреемницей Британской империи в вопросе решения своих территориальных споров. На картах в Венесуэле территория обычно заштрихована как спорная.

Недавно президент Венесуэлы вновь заявил об «историческом праве» своей страны на территорию Эссекибо. Он обратился к парламенту с просьбой поддержать серию политических и дипломатических действий по отношению к Гайане. Ситуацию обострили оскорбительные заявления gрезидента Гайаны в адрес Венесуэлы и ее лидера.

Николас Мадуро подчеркнул, что будет продолжать отстаивать в международных организациях право Венесуэлы на Эссекибо, в том числе, в Совете Безопасности ООН, сообщает AVN.