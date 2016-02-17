Донецк, 17 февраля, 2016, 22:31 — ИА Регнум. Разведка ВС ДНР продолжает фиксировать сосредоточение личного состава украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе из числа иностранных наемников и националистических подразделений. Об этом во время брифинга 17 февраля заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

rusnext.ru Боевики ДУК «Правый сектор»

«В районах населенного пункта Дзержинск, 5 км от линии соприкосновения, установлено прибытие снайперских расчетов из Прибалтики. В Красногоровке установлено прибытие до 150 человек личного состава из подразделения ДУК «Правый сектор», — рассказал Басурин.

Представитель Минобороны ДНР также обвинил ВСУ в желании спровоцировать ВС ДНР на открытие ответного огня, а также усилить блокаду республики.

«По словам пленных военнослужащих ВСУ, подразделения Украины открывают огонь из всех видов оружия с целью спровоцировать военнослужащих армии ДНР на ответный огонь. После нашего даже одиночного ответного огня украинская сторона фиксирует обстрел и передает данные в миссию ОБСЕ с многократным преувеличением, чтобы в очередной раз обвинить нас якобы в нарушениях Минских договоренностей о прекращении огня. Лживость и корысть командования ВСУ становятся преградой в разрешении конфликта мирным путем и продолжают нагнетать обстановку», — заявил он.

Кроме того, представитель ведомства проинформировал, что накануне вечером ДРГ Украины совершила подрыв железнодорожных путей в населенном пункте Ясиноватая, в результате которого сошли с рельсов восемь вагонов.

«Пострадавших нет. Данная диверсия была совершена украинской ДРГ с целью продолжения гуманитарной и экономической изоляции республики», — считает Басурин.