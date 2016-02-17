ДНР сообщает о прибытии в ряды ВСУ снайперских расчетов из Прибалтики
Донецк, 17 февраля, 2016, 22:31 — ИА Регнум. Разведка ВС ДНР продолжает фиксировать сосредоточение личного состава украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе из числа иностранных наемников и националистических подразделений. Об этом во время брифинга 17 февраля заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В районах населенного пункта Дзержинск, 5 км от линии соприкосновения, установлено прибытие снайперских расчетов из Прибалтики. В Красногоровке установлено прибытие до 150 человек личного состава из подразделения ДУК «Правый сектор», — рассказал Басурин.
Представитель Минобороны ДНР также обвинил ВСУ в желании спровоцировать ВС ДНР на открытие ответного огня, а также усилить блокаду республики.
«По словам пленных военнослужащих ВСУ, подразделения Украины открывают огонь из всех видов оружия с целью спровоцировать военнослужащих армии ДНР на ответный огонь. После нашего даже одиночного ответного огня украинская сторона фиксирует обстрел и передает данные в миссию ОБСЕ с многократным преувеличением, чтобы в очередной раз обвинить нас якобы в нарушениях Минских договоренностей о прекращении огня. Лживость и корысть командования ВСУ становятся преградой в разрешении конфликта мирным путем и продолжают нагнетать обстановку», — заявил он.
Кроме того, представитель ведомства проинформировал, что накануне вечером ДРГ Украины совершила подрыв железнодорожных путей в населенном пункте Ясиноватая, в результате которого сошли с рельсов восемь вагонов.
«Пострадавших нет. Данная диверсия была совершена украинской ДРГ с целью продолжения гуманитарной и экономической изоляции республики», — считает Басурин.