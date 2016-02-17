Ярославль, 17 февраля, 2016, 22:19 — ИА Регнум. 17 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям подвела промежуточные итоги работы по ликвидации последствий обрушения жилого дома №11 на 6-й Железнодорожной улице в Ярославле.

фото сайта yarregion.ru Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

«Все поставленные на сегодня задачи решены. Обеспечен доступ в сохранившиеся квартиры обрушившегося дома. Люди смогли забрать документы, необходимые вещи и ценности. Оформлены все документы, которые удостоверяют личности погибших и позволяют проводить похороны. Мэрия Ярославля будет помогать людям провести эту печальную процедуру. В пункте временного размещения работают сотрудники МФЦ, оказывая людям все необходимые услуги», — констатировал губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

Специалистами завершены исследования здания с помощью комплекса «Струна». Получено предварительное заключение, согласно которому степень износа первого подъезда — порядка 35%, второго — 50%, третьего — 62%. Однако окончательные выводы о дальнейшей судьбе дома будут сделаны только после инструментальных проверок. Мэрия Ярославля уже заключила контракты на их проведение, однако процедура займет порядка 10 дней. Специалисты должны получить доступ в конкретные квартиры, провести измерения и дать свои заключения.

Деятельность сотрудников МЧС на месте ЧП завершена, площадка передана городским властям, и в ближайшие день-два будет проведено ее ограждение. Перед управлением МВД по Ярославской области поставлена задача закрыть доступ на территорию, где расположен аварийный объект, а также взять под охрану и опечатать все квартиры.

Жильцы пострадавшего дома в течение месяца могут находиться на полном обеспечении в пункте временного размещения, организованном в гостинице «Которосль». За это время судьба дома будет определена. Но уже сейчас ясно, что четвертый подъезд будет полностью разобран.

«Будем подбирать варианты предоставления жилья. Главный принцип: метр на метр, и обязательно в городе Ярославле. С каждым собственником будет подписан соответствующий документ. Все вопросы будут решены в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул губернатор Сергей Ястребов.