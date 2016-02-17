Москва, 17 февраля, 2016, 22:12 — ИА Регнум. Глава Политической экспертной группы Константин Калачев на своей странице в социальной сети следующим образом комментирует назначение Натальи Ждановой: «Исполняющей обязанности губернатора Забайкальского края назначена Наталья Жданова. Еще днем я в комментарии «Известиям» сказал, что ставлю на нее. И не ошибся. Своя, всё и всех знает, женщина. Женщины куда более ответственны и трудоспособны, чем мужчины. Особенно в условиях кризиса. А кризис в Забайкалье во многом рукотворный. Варяг не прижился. Команду эффективную собрать не смог. Проблем насоздавал. Долги по зарплате и срыв программы переселения из аварийного и ветхого жилья — на совести Константина Ильковского. Эсерам должно быть за него стыдно. Тут вспоминается ныне забытый экс-мэр Самары Виктор Тархов. Тот довел до ручки миллионный город.»

kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Натальей Ждановой. 17 февраля 2016 года

В свою очередь политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин отмечает: «Надо сказать, что Наталья Жданова местная, целиком и полностью в курсе ситуации в регионе. Непростой, надо сказать, ситуации, созданной предыдущим губернатором. И именно ей придётся расхлебывать все промахи, допущенные Ильковским и «Справедливой Россией». И ещё, это не первый раз, когда СР допускает критические ошибки управления. Казалось бы, есть у тебя регион, так брось на него все силы. Нет. И в Самаре было то же, когда мэром избрали эсэра. Провал по всем фронтам. И здесь то же. И ЖКХ провалено, и зарплаты вовремя не выплачиваются бюджетникам. В общем, приходится убирать тот мусор и грязь, что остались после «Справедливой России». Не впервой.»

Как ранее сообщалоИА REGNUM, 17 февраля Владимир Путин провёл рабочую встречу с Натальей Ждановой, назначенной исполняющей обязанности губернатора Забайкальского края.