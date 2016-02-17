Киев, 17 февраля, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Уровень безработицы на Украине в январе 2016 года вырос по сравнению с декабрем 2015 года на 3,6%. Соответствующую информацию обнародовала 17 февраля украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Согласно информации ведомства, в абсолютных цифрах уровень безработицы вырос на 17,8 тыс. человек, до 508,6 тыс. человек против 490,8 тыс. месяцем ранее.

Количество зарегистрированных безработных составило 1,9% населения трудоспособного возраста. Количество безработных, получающих пособие, выросло более чем на 16 тыс. человек — до 414,4 тыс. человек, а средний размер пособия составил 1516 гривен (примерно $56). Получили работу в январе 3,5% зарегистрированных безработных.

Однако цифры Госстата явно занижены, что признают в министерстве социальной политики.

«Сегодня на Украине 521 тысяча человек находится на учете в центрах занятости, 412 тысяч получают пособие по безработице», — заявил журналистам 15 февраля первый заместитель министра социальной политики Василий Шевченко.

Однако даже эта цифра не соответствует действительности, считает министр социальной политики Павел Розенко.

«У нас 9% безработицы — это в среднем. В этом показателе также учтена и неофициальная безработица», — сказал 12 февраля Розенко в эфире одного из украинских телеканалов.

В свою очередь народный депутат Украины 7-го созыва Андрей Павловский на одном из круглых столов, посвященных проблемам в экономике, заявлял, что реальный уровень безработицы — втрое выше заявленного Госстатом. И самая тревожная ситуация — с количеством работающих молодых людей.

«По официальным данным, количество безработных на Украине на конец прошлого года составило 1,638 миллиона человек. По методике международной организации труда, уровень безработицы составляет около 9%. К сожалению, мы имеем тревожную ситуацию с молодежью возрастом до 25 лет, так как уровень безработицы в этой категории населения превышает в два раза, чем вся статистика по стране — 23%», — сказал Павловский.

Антилидеры среди регионов: «украинские» части Луганщины, Донетчины, а также на первый взгляд благополучная Полтавская область.

«В регионах ситуация с безработицей, с занятостью просто кошмарная. Потому и неудивительно, что в западных областях молодежь выезжает за границу, в ту же Польшу. Например, Ровенская и Винницкая область сейчас столкнулись с проблемой нехватки квалифицированных врачей. Многие уезжают в соседнюю Польшу и другие страны ЕС, где зарплата врача значительно выше, чем на Украине», — сказал Павловский.

В комментарии ИА REGNUM эксперт, исполнительный директор фонда Блейзера Олег Устенко высказал мнение, что реальная безработица на Украине может достигать 15%.

«Цифры Госслужбы занятости, очевидно, не отражают реалий. Я бы ориентировался на цифру уровня безработицы по методологии Международной организации труда. Но даже с этой цифрой будет искажение. К примеру, если сравнить цифру, которую дает Госкомстат, безработица по оценке МОТ в тот же период находилась на уровне 10,5%. Но даже эта цифра не отражает реальность», — заявил эксперт.

По его словам, реальная безработица на Украине может быть еще выше, порядка 15%.

«Потому что часть предприятий в стране не работает полную рабочую неделю. Часть предприятий — не работает полный рабочий день. Часть — вынуждены отпускать своих работников. А на фоне упавшей на 20% экономики, понятно, что растет безработица, когда падает экономика. Поэтому даже безработица по методологии МОТ не охватывает группы, которые временно не работают. Уровень безработицы может быть выше 10,5%, я бы не удивился, если он минимум в 1,5 раза выше», — сказал Устенко.

По мнению экспертов, такое несоответствие цифр реальности может объясняться тем, что далеко не все украинцы регистрируются официально как безработные из-за недоверия к Госслужбе занятости.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал одной из главных задач правительства борьбу с безработицей. Глава фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что Украина потеряла за последние годы 50% экономики. При этом, по официальным данным, в стране падает количество вакансий — на одно рабочее место претендуют 19 человек.