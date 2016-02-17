Москва, 17 февраля, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Участие губернатора Севастополя Сергея Меняйло в программе «Познер» оказалось одним из редких выступлений главы города на широкую российскую аудиторию. При этом одним из самых острых вопросов в интервью оказалась тема прямых выборов губернатора Севастополя, на которой настаивает оппонент Меняйло Алексей Чалый, подавший в декабре 2015 года в отставку с поста руководителя Законодательного собрания Севастополя.

kremlin.ru Сергей Меняйло

Гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров выступил в защиту Сергея Меняйло, объяснив, почему губернатор выступает в поддержку жесткой вертикали власти и необходимости прямого назначения губернаторов Кремлем.

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«Вопрос об отношении к прямым губернаторским выборам был задан Познером явно в контексте недавнего предложения Алексея Чалого провести аналогичную процедуру в Севастополе. Различные издания тут же, после выхода интервью, припомнили инициативу самого Меняйло, предлагавшего в октябре 2014 года внести изменения в устав города, предполагающие проведение в городе прямых губернаторских выборов, видимо, намекая на его непоследовательность. Однако любое политическое заявление необходимо толковать исключительно в контексте сопутствующих ему событий. В октябре 2014 года Меняйло еще не так долго занимал кресло севастопольского губернатора, до этого у него был опыт военной службы, и практически отсутствовал опыт деятельности в качестве публичного политика. В тот период еще не было ясно, насколько может навредить Севастополю, учитывая, во-первых, уникальность этого города, как базы Черноморского флота, и, во-вторых, непростое его нынешнее состояние, непонимание и склоки между разными ветвями власти, ненужное выяснение отношений, сопутствующее любой публичной политической борьбе», — подчеркнул Самодуров.

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Он отметил, что севастопольским властям предстоит еще долгая, тяжелая работа, и борьба между различными политическими силами, пытающимися «все контролировать», сейчас никак не уместна.

«У Меняйло было достаточно времени, чтобы осознать, что Севастополю нужно не публичное политическое соперничество, а реальная, местами скучная чиновническая работа, и веские основания для того, чтобы изменить свое мнение. Отсюда, кстати, и его нежелание участвовать в любых конфликтах, в которых «один дурак, а второй — неумный», и неприятие «игр в демократию» при одобрении демократии реальной», — уверен Самодуров.

Он считает, что город, имеющий стратегически важное значение, к тому же не так давно присоединенный к России, заслуживает главу, напрямую координирующего свои действия с Кремлем; хотя бы для декларируемого Меняйло укрепления вертикали власти, ускорения интеграции Севастополя в российскую правовую, политическую и экономическую систему, избегания ненужных распрей и попыток дестабилизации ситуации.

«Однако в этом, по сути, первом публичном появлении до этого достаточно закрытого севастопольского губернатора, присутствовал и один настораживающий момент. Тема Севастополя, нынешнего положения дел в городе, дальнейших шагов по его развитию, практически не была затронута. Создавалось впечатление, что и Познера, и аудиторию Первого канала интересуют, в первую очередь, личные качества Сергея Меняйло, во вторую, его взгляды на геополитику, ну и еще немножко обстоятельства конфликта с Алексеем Чалым. Между тем, реальная ситуация в городе, конечно, далека от идеальной, но она в еще большей степени далека и от той катастрофической картины, которую рисуют недоброжелатели. Исправно работают коммунальные службы, находятся инвесторы для местных предприятий, решается проблема перебоев с электричеством, и, наконец, готовится к приему гражданских чартерных рейсов аэропорт Севастополя. Городской власти уже есть, что предъявить в качестве доказательства своей работоспособности, и от нее хотелось бы услышать дальнейшие планы по развитию Севастополя, собственную концепцию, наличием которой, между прочим, любит бравировать Алексей Чалый. Такое обхождение городских вопросов тем более кажется странным, если учесть, что сам Меняйло в интервью изначально декларировал отсутствие дальнейших политических амбиций и желание работать на своем месте. Развитие Севастополя не является сугубо внутренним делом самих севастопольцев. К городу сейчас, по объективным причинам, приковано внимание всей страны. И именно на Севастополе должно быть сфокусировано следующее публичной появление Сергея Меняйло в СМИ», — поддержал Меняйло Самодуров.

Напомним, губернатор Севастополя Сергей Меняйло выступает за назначения губернаторов. В программе «Познер» в ночь на 16 февраля он заявил: «Я выступаю за жесткую вертикаль власти. Выборы и демократия — это разные вещи. Выборы на сегодняшний день — это технологии. Мы как раз понимаем и видим, как они иногда проходят. Поэтому я за то, чтобы губернаторов, исполнительную власть, назначали».