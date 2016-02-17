Кишинёв, 17 февраля, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Председательствующая в ОБСЕ Германия «полна решимости» добиться возобновления переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели). Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил по итогам визита в Молдавию и ПМР спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по процессу молдавско-приднестровского урегулирования Корд Майер-Клодт.

Дмитрий Синица ИА REGNUM Общественный транспорт на улицах Тирасполя

В Кишиневе дипломат встретился с премьер-министром Павлом Филипом, спикером парламента Андрианом Канду, вице-премьером по «реинтеграции» и главным переговорщиком Георге Бэланом, министром экономики Октавианом Калмыком и министром иностранных дел Андреем Галбуром. В Тирасполе Майер-Клодт провел встречи с президентом ПМР Евгением Шевчуком и главой МИД Виталием Игнатьевым.

Корд Майер-Клодт призвал стороны использовать все имеющиеся в процессе урегулирования механизмы «для того, чтобы многообещающие заявления превратились в конкретные действия». Он также заявил, что Молдавия «нуждается в маленьких историях успеха в приднестровском урегулировании, чтобы показать преемственность и стремление решить существующие вопросы».

Справка ИА REGNUM:

Одна «история успеха» Молдавии уже была — «евроинтеграция». Завершилась она, однако, не хеппи-эндом, а хроническим политическим кризисом, захваченным олигархами государством, системной коррупцией, кражей 1 млрд евро из банковской системы страны (причем с непосредственным вовлечением «проевропейских» властей) и гражданским конфликтом, на пороге которого в настоящее время балансирует Молдавия.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил после встречи с дипломатом, что «одним из приоритетов кабинета министров остается политическое урегулирование приднестровского конфликта путем разработки особого правового статуса, который обеспечит широкий уровень автономии для Приднестровского региона (имеется в виду Приднестровская Молдавская Республика, на территорию которой претендует Кишинев — прим. ИА REGNUM) и реинтеграцию страны».

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду выразил надежду, что уже этой весной «у нас будут заметные успехи по приднестровскому вопросу». «Председательство Германии в ОБСЕ может быть отмечено очень хорошими результатами», — считает он. Спикер также высказался за возобновление диалога между Молдавией и ПМР на межпарламентском уровне. «Глобальный и региональный контексты таковы, что помогают нам стать историей успеха в урегулировании приднестровского конфликта, особенно учитывая конфликты на Украине, в Сирии и другие», — сказал Андриан Канду.

«Председательствующая в ОБСЕ Германия не считает, что в течение нескольких месяцев может разрешить конфликт, который существует в течение более чем 20 лет, но мы можем отметить определенные успехи, которые преобразуют Молдову в историю успеха. Это один из приоритетов председательства Германии в ОБСЕ и МИД Германии», — сказал специальный представитель ОБСЕ.

В Тирасполе германский дипломат анонсировал планируемый на начало апреля визит делегации «3+2» (посредников и наблюдателей) в Приднестровье и Молдавию. По словам Майер-Клодта, это позволило бы сформировать повестку дня возможного заседания в формате «5+2».

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев выразил надежду, что германское председательство в ОБСЕ будет «динамичным и результативным». «Я надеюсь, что ваш визит придаст нашим молдавским партнёрам немного «храбрости», и мы наконец начнём системно работать. Со своей стороны, мы готовы к серьёзному предметному диалогу, и вы, конечно, можете рассчитывать на Приднестровье как на надёжного, договороспособного партнёра», — заявил Игнатьев.

В настоящее же время, по его словам, «на фоне позитивных деклараций молдавского правительства по Приднестровью наносятся прицельные удары». «Целый ряд односторонних мер, предпринятых Молдовой, в том числе во взаимодействии с Украиной, значительно осложняет социально-экономическую ситуацию в республике, препятствует нормальному двустороннему диалогу, а также разрушает атмосферу доверия между Приднестровьем и Молдовой», — заявил Игнатьев, добавив, что «создавать дополнительные проблемы Приднестровью — путь бесперспективный».

Президент ПМР Евгений Шевчук заявил по итогам встречи с германским дипломатом, что за полтора года отсутствия встреч в формате «5+2» накопилось много дополнительных проблем. «Надеемся, что удастся снять целую группу вопросов в рамках переговорного процесса. Мы обсудили основную стратегию, которая может привести нас к успеху. Нам необходима соответствующая политическая воля и желание. В базовых условиях тактика «малых шагов» может привести нас к успеху. Мы в этом уверены», — сказал Шевчук.

«Я думаю, что у нас есть общее понимание того, что необходимо начать с решения конкретных вопросов, которые важны для людей. Речь идет о вопросах в сферах транспорта, образования, торговли, телекоммуникации. Все это должно работать. Моя цель — восстановить этот формат не ради встреч, а для того, чтобы наполнить его реальным политическим значением, чтобы мы могли решать те вопросы, которые важны для сторон. Мы смотрим на ситуацию реалистично и понимаем, что не можем решить все вопросы за пару месяцев: Рим не был построен за один день», — подвел итог Корд Майер-Клодт.

ИА REGNUM напоминает, что официальные встречи по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта в формате «5+2» приостановлены с лета 2014 года по причине усиления Кишиневом и Киевом блокады Приднестровья и уголовного преследования молдавскими властями приднестровских чиновников, в том числе участвующих в переговорном процессе.