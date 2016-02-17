Тегеран, 17 февраля, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Иран принял предложение членов ОПЕК и других стран о заморозке добычи нефти для того, чтобы способствовать стабилизации рынка и улучшению ситуации с ценами на нефть. Об этом сегодня, 17 февраля, по итогу встречи с министрами Венесуэлы, Ирака и Катара сообщил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает агентство ШАНА.

ИА REGNUM

«Предложение, сделанное накануне в Дохе для членов ОПЕК и других стран о заморозке добычи нефти, было принято с целью стабилизации рынка и улучшения ситуации с ценами на нефть, а также в интересах не только потребителей, но и производителей углеводородов», — приводит слова министра издание.

По его словам, власти Ирана поддержат любую инициативу, которая будет связана с улучшением ситуации с ценами на нефтяном рынке. Иранская сторона, как отметил Зангане, на фоне сложной ситуации с нефтью приветствует сотрудничество и со странами — участницами ОПЕК, и с другими государствами, которые не входят в состав организации.

Кроме того, заморозка объемов добычи нефти является первым шагом на пути к стабилизации ситуации на нефтяном рынке, однако дальнейшее взаимодействие между странами должно продолжаться, и это решение не должно стать единственным. Также министр нефти обратил внимание на то, что не стоит сразу ожидать от принятых в Дохе решений быстрого повышения цен: влияние заморозки добычи нефти на ценообразование можно будет заметить лишь спустя определенный период времени.

Переговоры между сторонами состоялись сегодня, 17 февраля, в Тегеране. В мероприятии принимали участие министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино, министр нефти Ирака Адел Абдель Махди, министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сад и министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Изначально планировалось, что совещание пройдет в трехстороннем формате, однако представитель Катара тоже выразил желание принять участие в переговорах.

Напомним, во вторник, 16 февраля, в столице Катара Дохе состоялась встреча главы Минэнерго РФ Александра Новака с представителями трех стран ОПЕК. В результате четыре страны, а именно Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла, заявили, что готовы сохранить в среднем в 2016 году объемы добычи нефти на уровне января 2016 года и не превышать их. В этот же день агентство Bloomberg сообщило, что власти Кувейта готовы заморозить добычу нефти на уровне 3 млн баррелей в сутки.

В среду стало известно, что к этому решению России и стран ОПЕК захотели присоединиться Алжир, Эквадор, Нигерия и Оман, о чем сообщили министры энергетики этих стран.

Примечательно, что еще сегодня британское издание Reuters писало, что Иран будет занимать жесткую позицию по поводу сокращения объемов добычи нефти. Все дело в том, что Иран намеревался нарастить те объемы добычи нефти, которые были до введения санкций. В связи с этим посланник исламской республики в ОПЕК Мехди Асал в интервью для Shargh заявил, что просьба о заморозке нелогична. По словам Асала, странно ожидать от Ирана сотрудничества со странами, которые выдвигают такое предложение:

«Как теперь они могут ожидать, что Иран будет сотрудничать с ними и нести из-за этого убытки?» — подчеркнул посланник.

Однако сегодня Иран все же присоединился к другим государствам, которые согласились заморозить объем добычи нефти. Теперь, согласно итогам переговоров, если все страны — производители нефти присоединятся к этой инициативе, то соглашение о заморозке вступит в силу.

Что касается России, вернее того, как эти договоренности повлияют на макроэкономику РФ, то пока делать какие-либо выводы рано. Как сообщил представитель министерства энергетического развития, судить о долгосрочных перспективах преждевременно, так как существует много факторов, влияющих на ситуацию в целом.