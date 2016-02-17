Абу-Даби, 17 февраля, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Объединенные Арабские Эмираты поддерживают инициативу заморозки уровня добычи нефти. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщил в своем Twitter министр энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.

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Он сообщил, что Эмираты готовы поддержать заморозки уровня добычи нефти, если её поддерживают другие страны ОПЕК и Российская Федерация.

Ранее глава Минэнерго ОАЭ заявил, что его страна готова к сотрудничеству с другими нефтедобывающими саранами и заинтересована в стабилизации рынка нефти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 февраля, в Дохе (Катар) состоялась встреча на уровне министров энергетики и нефти Российской Федерации, Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы. Стороны достигли договоренности о готовности сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января текущего года, если другие страны-производители присоединятся к этой инициативе.

Позже министр нефти Венесуэлы заявил, что к инициативе присоединяется Эквадор, Нигерия, Алжир и Оман. По данным агентства Blommberg присоединится согласен и Кувейт. Также стало известно, что Иран согласен присоединится к этой инициативе.